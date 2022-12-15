Михаил Галустян: «Я хочу купаться в игрушках»

Всегда есть соблазн взять что-то популярное, переосмыслить исоздать свою версию классики. Не зря же все, кому не лень, раз за разом возвращаются к Гамлету, Шерлоку Холмсу или трем мушкетерам. В общем, сейчас, конечно, начнется плач по «не трогайте святое», но!
На экраны Франции в октябре вышла картина «Новая игрушка», переделка знаменитого фильма Франсиса Вебера «Игрушка» (1976), где главную роль играл Пьер Ришар (параллельно французы выпустили в повторный прокат оригинал). В новой версии снялся комик марроканского происхождения Джамель Деббуз; он же стал соавтором сценария.
Джамель во Франции – большая звезда, в России же его знают по «Амели» - там он играл несчастного, забитого помощника владельца овощной лавки, которому героиня Одри Тоту помогала обрести уверенность в себе. А также по «Ангелу А» Люка Бессона и по «Астериксу и Обеликсу на Олимпийских играх». В «Новой игрушке» его герой Сами попадает в дом к мальчишке-богачу Алексу, которого сыграл Сами Фалю, а озвучил в России Энджел Жуков, сын Сергея Жукова, сам уже давно актер. Деббуза на русский язык дублирует Михаил Галустян.
Как это происходит? Корреспондент «Телепрограммы» специально приехал в студию, чтобы на это посмотреть.
Озвучание длится долго: иной раз на тридцать минут дубляжа уходит по несколько часов работы. Михаил Галустян сидит в маленькой звукоизолированной студии на стульчике, похожем на барный. Перед ним – подставка с распечаткой диалогов. А перед глазами большой экран, где идет фильм на французском с тайм-кодом. Задача актера - произнести нужные реплики в нужный момент, и желательно с тем же чувством, который в них вкладывал Деббуз.
Михаил и раньше соглашался на озвучание, но только в анимации: «Кунг-фу панда», «Лего фильм: Ниндзяго», «Тролли: мировой тур». А вот художественный фильм в его послужном списке будет впервые.
«Дублировать живого человека, а не нарисованного персонажа – намного сложнее. Нужно четко попадать в липсинк – движение губ. Но это в то же время и интересно. Когда я дублирую персонажа, то всегда подхожу к этому лично, иногда на ходу придумываю шутки, бывает, что даже пытаюсь править перевод. Вот тут в тексте написано (показывает на лист бумаги перед ним): «Будем играть в салки и в чехарду». Давно вы видели детей, играющих в салки? Так давно никто не говорит, так что я предлагаю свой вариант: «Будем играть в прятки и в догонялки».
Наверное, этим я и привлекателен в качестве актера дубляжа (смеется). Авторским креативом! Если серьезно, то сегодня техника очень сильно шагнула вперед: даже если я не попал в артикуляцию героя, профессиональные режиссеры дубляжа подвинут, растянут или ужмут реплику, поменяют местами фразы, изменят тональность. Они просто чудеса творят. Мне иногда хочется сказать: «А давайте я не буду смотреть на экран, просто хорошо интонационно прочитаю фразу, а вы сами сделаете с нею все, что нужно».
Михаил Галустян. Фото: личный архив
Михаил смотрит в экран и делает выдох, когда герои машет рукой на досаждающего ему мальчишку, потом кричит, когда Джамель летит в трубу аттракциона - детской горки.
«Где-то нужно попыхтеть, где-то поприседать, побегать, чтобы правильно интонационно сыграть… Вообще-то, - смеется Михаил, - я впервые озвучиваю кого-то сидя на стуле! Обычно стоя. А то, бывает, снимаю одежду, чтобы раскрепоститься. Так сказать полностью отдаюсь магии кино!»
Режиссеры дубляжа, слыша это, смеются, но Михаил лишь хитро улыбается.
«Герой этого фильма - из простого народа. Он устраивается на работу охранником в большой торговый центр, куда приходит выбирать себе игрушки сын владельца этого магазина. Мальчишка видит охранника и заявляет, что хочет его купить в качестве игрушки. В результате, героя всеми правдами и неправдами, за две тысячи евро в день, уговаривают побыть с этим мальчиком.
Мой герой попадает в роскошный дом, видит, в каком достатке живет этот избалованный ребенок… И начинает его ставить на место. Тут все, как в той «Игрушке», которую все мы любим и помним.
Михаил Галустян. Фото: личный архив
Я прекрасно помню, как в первый раз посмотрел «Игрушку» с Ришаром. Я тогда был маленьким, смотрел на этого мальчика и думал: «Вот же засранец, - на твоем месте должен быть я! Я хочу в этих игрушках купаться! Кататься на машинке по дворцу!»
В детстве, как и многие другие, я, конечно, не понимал социальной составляющей этой комедии. Что вообще-то герой Ришара был журналистом, что он писал про социалку, как мы бы сегодня сказали, что в фильме поднимаются проблемы разделения на богатых и бедных. И вот когда я сейчас пересмотрел «Игрушку», то понял: это, черт возьми, совсем не комедия же!»
С другой стороны, озвучивая сейчас героя, я постоянно смеюсь. И ребята-режиссеры - тоже. А вот сравнивать Пьера Ришара с Джамелем Деббузом я бы не стал. Они очень разные. Но в целом, Деббуз - логичное продолжение Ришара в новом поколении французских актеров комедии».
Конечно, мы не могли не задать вопрос о ремейках. Многие делают скептические лица, когда им говорят, что переосмыслили тот или иной фильм.
«А почему бы и нет? - удивляется Михаил. - Есть картины, которые не хочется переснимать. Они самодостаточные, и пусть остаются классикой. Но иногда хочется рассказать историю иначе или с применением новых технологий. В 1976 году были одни игрушки, сейчас - совершенно другие.
Вы не представляете, какая комната сейчас у героя фильма! Там даже летающая кровать есть. Да и кинематограф шагнул за эти почти 50 лет вперед. Другая графика, другие бюджеты, другие возможности. А если не нравится, ведь всегда можно пересмотреть старый фильм. Впрочем, тут я уверен, что понравится. Это правда очень смешное кино!»
Кстати, к Михаилу часто подходят дети, которые либо видели его в кино, либо любят мультики, которые он озвучивал. Он признается, что это всегда приятно: «Так я лишний раз убеждаюсь, что мы делаем благое дело - дарим детям радость».
Фильм «Новая игрушка» выходит в российский прокат 22 декабря.