Михаил Галустян: «Я хочу купаться в игрушках»

Всегда есть соблазн взять что-то популярное, переосмыслить исоздать свою версию классики. Не зря же все, кому не лень, раз за разом возвращаются к Гамлету, Шерлоку Холмсу или трем мушкетерам. В общем, сейчас, конечно, начнется плач по «не трогайте святое», но!

На экраны Франции в октябре вышла картина «Новая игрушка», переделка знаменитого фильма Франсиса Вебера «Игрушка» (1976), где главную роль играл Пьер Ришар (параллельно французы выпустили в повторный прокат оригинал). В новой версии снялся комик марроканского происхождения Джамель Деббуз; он же стал соавтором сценария.

Джамель во Франции – большая звезда, в России же его знают по «Амели» - там он играл несчастного, забитого помощника владельца овощной лавки, которому героиня Одри Тоту помогала обрести уверенность в себе. А также по «Ангелу А» Люка Бессона и по «Астериксу и Обеликсу на Олимпийских играх». В «Новой игрушке» его герой Сами попадает в дом к мальчишке-богачу Алексу, которого сыграл Сами Фалю, а озвучил в России Энджел Жуков, сын Сергея Жукова, сам уже давно актер. Деббуза на русский язык дублирует Михаил Галустян.

Как это происходит? Корреспондент «Телепрограммы» специально приехал в студию, чтобы на это посмотреть.

Озвучание длится долго: иной раз на тридцать минут дубляжа уходит по несколько часов работы. Михаил Галустян сидит в маленькой звукоизолированной студии на стульчике, похожем на барный. Перед ним – подставка с распечаткой диалогов. А перед глазами большой экран, где идет фильм на французском с тайм-кодом. Задача актера - произнести нужные реплики в нужный момент, и желательно с тем же чувством, который в них вкладывал Деббуз.

Михаил и раньше соглашался на озвучание, но только в анимации: «Кунг-фу панда», «Лего фильм: Ниндзяго», «Тролли: мировой тур». А вот художественный фильм в его послужном списке будет впервые.