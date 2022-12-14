Джейсон Момоа и Джон Сина отправятся в «убийственный отпуск» в новом фильме

Две звезды киновселенной DC, а с недавних пор еще и «Форсажа», – Джейсон Момоа и Джон Сина – заявлены в проекте нового фильма студии Warner Bros. Это будет комедийный боевик под названием Killer Vacation («Убийственный отпуск»).
Детали сюжета держатся в секрете, но уже понятно, что это будет нечто взрывное, веселое и наполненное брутальными дядьками с большими пушками.
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По информации издания Deadline, сценарий написали братья Джеймса Ганна, а продюсировать проект будет Питер Сафран. Оба упомянутых кинодеятеля недавно возглавили киновселенную комиксов DC (которой владеет Warner Bros.) и, судя всему, решили делать не только супергеройские фильмы, но и комедии. Удачи им, хотя российские зрители могут и не увидеть результаты их трудов.