Паучки на любой вкус: трейлер нового «Человека-паука» представил десятки версий супергероя

Напомним, в первом фильме 2018 года поднималась тема мультивселенной – множества связанных параллельных миров, в каждом из которых существует свой Человек-паук. Зрителям были представлены семь супергероев, и далеко не каждый из них являлся Питером Паркером.

Второй фильм шагнет еще дальше. В нем главный герой попадет в некое измерение между вселенными, где обнаружит сразу десятки людей-пауков разного пола, возраста и расы. Готовьтесь увидеть Спайдермена в костюме Железного человека, Женщину-паука, Паука-оборотня, Паука-полицейского, Стимпанк-паука и еще множество версий из компьютерных игр и комиксов. И, судя по всему, в этот раз злодеем окажется кто-то из «своих».

Добавим, в этой серии будет еще и третий мультфильм, релиз которого запланирован на март 2024 года.