Стала известна дата премьеры нового аниме Хаяо Миядзаки

Появилась информация о новом анимационном фильме культового японского режиссера Хаяо Миядзаки, ради которого знаменитый аниматор вернулся с пенсии.

Его новый мультфильм «Как поживаете?» выйдет на экраны 14 июля 2023 года. Об этом сообщила японская компания-прокатчик Toho. На постере, нарисованном Миядзаки, изображена птица с бело-голубыми перьями

Это будет первый релиз мастера за десять лет. В последний раз он выпускал мультфильм «Ветер крепчает» в 2013 году. Тогда же заявил, что уходит на пенсию. Но в 2016-м вернулся к работе и начал рисовать «Как поживаете?» для своего внука. Создание картины растянулось на пять лет, и вот она наконец готова к премьере.

Название нового мультфильма взято из одноименной книги японского писателя Есино Гэндзабуро 1937 года, однако в анимационной студии Ghibli уверяют, что у картины будет оригинальный сюжет.