Самые популярные фильмы 2022 года по версии портала IMDb

Портал IMDb он же самая большая Интернет-база фильмов составил рейтинг самых популярных кинокартин 2022 года. Ленты попали в топ-10 на основании количества запросов пользователей сайта и просмотров карточек фильмов.
У IMDb более 200 миллионов ежемесячных посетителей по всем миру, поэтому его данные довольно достоверны для определения популярности кино.
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10. Cлэшер «X» с Мией Гот, Дженной Ортега и Бриттани Сноу;
9. Детектив «Смерть на Ниле» с Кеннетом Браной, Галь Гадот и Арми Хаммером;
8. Черная комедия «Все везде и сразу» с Мишель Йео, Джонатаном Ке Кваном и Джейми Ли Кертис;
7. Боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас;
6. Исторический фильм «Варяг» с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Аней Тейлор-Джой;
5. Кинокомикс Marvel «Черная пантера: Ваканда навеки» с Летишей Райт, Лупитой Нионго и Мартином Фрименом;
4. Боевик «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, Майлзом Теллером и Дженнифер Коннели;
3. Кинокомикс Marvel «Тор: Любовь и гром» с Крисом Хемсвортом, Кристианом Бейлом и Натали Портман;
2. Кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с Бенедиктом Камбербэтчем, Элизабет Олсен и Рэйчел Макадамс;
1. Кинокомикс DC «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, Зои Кравиц и Колином Фарреллом.
А какой у вас самый любимый фильм из новинок 2022 года?