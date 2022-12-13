Самые популярные фильмы 2022 года по версии портала IMDb

Портал IMDb он же самая большая Интернет-база фильмов составил рейтинг самых популярных кинокартин 2022 года. Ленты попали в топ-10 на основании количества запросов пользователей сайта и просмотров карточек фильмов.

У IMDb более 200 миллионов ежемесячных посетителей по всем миру, поэтому его данные довольно достоверны для определения популярности кино.

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10. Cлэшер «X» с Мией Гот, Дженной Ортега и Бриттани Сноу;

9. Детектив «Смерть на Ниле» с Кеннетом Браной, Галь Гадот и Арми Хаммером;

8. Черная комедия «Все везде и сразу» с Мишель Йео, Джонатаном Ке Кваном и Джейми Ли Кертис;

7. Боевик «Серый человек» с Райаном Гослингом, Крисом Эвансом и Аной де Армас;

6. Исторический фильм «Варяг» с Александром Скарсгардом, Николь Кидман и Аней Тейлор-Джой;