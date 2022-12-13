Создатель «Аватара» хочет переместить место действия фильма на Землю

Если режиссер Джеймс Кэмерон доживет до съемок пятой части «Аватара», он отправит синекожих инопланетян на’ви на Землю. Об этом во время недавнего пресс-дня фильма «Путь воды» говорил его соратник, продюсер Джон Ландау.

Как мы знаем, действие фантастической франшизы «Аватар» происходит на планете Пандора в звездной системе Альфы Центавра, куда земляне прилетели ради добычи редкого минерала. История развивается в этом фантастическом мире, что дает Кэмерону щегольнуть графикой и полетом мысли. Но в какой-то момент действие франшизы может переместиться на нашу грешную Землю.

«Забавно. Я не собирался об этом говорить, но признаюсь, я слышал, что Джим немного говорил об этом. В пятом фильме есть часть истории, в которой мы отправляемся на Землю, — сказал Ландау. — И мы идем туда, чтобы открыть глаза людям и открыть глаза Нейтири на то, что существует на Земле».

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