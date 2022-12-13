Создатель «Аватара» хочет переместить место действия фильма на Землю

«Аватар»

Нейтири полетит исследовать Землю. Фото: Global Look Press

Но ждать этого следует не раньше пятой части франшизы.

Если режиссер Джеймс Кэмерон доживет до съемок пятой части «Аватара», он отправит синекожих инопланетян на’ви на Землю. Об этом во время недавнего пресс-дня фильма «Путь воды» говорил его соратник, продюсер Джон Ландау.

Как мы знаем, действие фантастической франшизы «Аватар» происходит на планете Пандора в звездной системе Альфы Центавра, куда земляне прилетели ради добычи редкого минерала. История развивается в этом фантастическом мире, что дает Кэмерону щегольнуть графикой и полетом мысли. Но в какой-то момент действие франшизы может переместиться на нашу грешную Землю.

«Забавно. Я не собирался об этом говорить, но признаюсь, я слышал, что Джим немного говорил об этом. В пятом фильме есть часть истории, в которой мы отправляемся на Землю, — сказал Ландау. — И мы идем туда, чтобы открыть глаза людям и открыть глаза Нейтири на то, что существует на Земле».

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Дело в том, что главная героиня первой части, девушка на'ви Нейтири (ах, она будет все еще жива) уверена, будто все люди плохие и жадные. Но по сюжету она общалась только с колонистами Пандоры, а в пятом фильме ее отправят на Землю, чтобы она познакомилась и с другими представителями человечества, изменив свое отношение. Большой спойлер, но должно получиться интересно.

По материалам портала Gizmodo.

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