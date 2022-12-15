Драма «Таинственное убийство» и другие премьеры недели

«Таинственное убийство» (оригинальное название - La nuit du 12), 2022, Франция, драма.

Режиссер: Доминик Молль. В ролях: Бастьен Буйон, Були Ланнерс и др.

В российском прокате с 15 декабря.

Французская криминальная драма, в оригинале именующаяся «В ночь на 12-е», в нашем прокате получила помпезное название «Таинственное убийство», хотя его таинственность меркнет перед его жестокостью. В тихом пригороде Гренобля юную блондинку Клару сжигают заживо - с таким ужасом даже опытным полицейским приходится сталкиваться нечасто. Список подозреваемых открывает, как и положено, бойфренд девушки, но, как вскоре выясняется, этих бойфрендов у Клары было столько, что даже Лора Палмер, с которой так и тянет сравнить убитую, кажется на ее фоне невинной овечкой.

Сыщики понимают, что каждый из кавалеров Клары мог бы в определенных обстоятельствах взбеситься от ревности (один из них, темнокожий рэпер, даже на свою беду сочинил песню о том, как сжигает свою подружку), вот только всякий раз очередная стройная версия разваливается из-за внезапно обнаруживающегося алиби.

Уже в самом начале картины ее авторы ставят нас перед сложным выбором, сообщая буквально следующее: каждый год во Франции заводится столько-то дел об убийствах, но 20% остаются нераскрытыми, и этот фильм - об одном из них. Однако те зрители, которые все-таки рискнут досмотреть кино про преступление без преступника, вряд ли об этом пожалеют. Тот факт, что убийца не будет пойман (даже не пытайтесь гадать - это не садовник), не мешает с интересом следить за упрямыми детективами, продолжающими искать разгадку даже тогда, когда все (в том числе и сценаристы) хором кричат: хватит, не найдете!

Хотя мы и вспоминали о Лоре Палмер, французская провинция не Твин Пикс, и следователям не стоит ждать мистических озарений. Но, пусть озарений и не будет, зато будет многое другое, и трагическая история о сожженной каким-то безумцем блондинке на многое повлияет и многим в чем-то даже поможет. И в этом, если очень захотеть, можно увидеть что-то мистическое.

«Непослушник 2», 2022, Россия, комедия.