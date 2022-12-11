Король поддержки: Эмили Блант рассказала о грубой помощи Тома Круза на съемках боевика «Грань будущего»

Кто там еще думает, что Том Круз – идеальный партнер и покоритель дамских сердец? Ловите байку от актрисы Эмили Блант, которая снималась с ним в фантастическом боевике «Грань будущего» 2014 года.

Если смотрели этот фильм, то помните, что актеры в нем вынуждены были играть в огромных тяжелых костюмах. Причем эти «доспехи» не были нарисованы на компьютере – звездам реально пришлось нацепить их на себя. Эмили даже словила истерику от такого неудобного реквизита.

«Мы должны были надеть эти огромные костюмы. Думаю, было бы здорово, если бы мы использовали компьютерную графику, но мы хотели сделать это тактильно, — рассказала Блант в подкасте Smartless. - Когда вы слышите слово «тактильно», вы думаете, что оно звучит красиво и уютно. Но в этих костюмах не было ничего уютного. Они весили около 85 фунтов (почти 40 кг, - Прим. авт.). Это было так тяжело». «В первый раз, когда я надела его, я начала плакать, и Том не знал, что делать. Я говорю: «Том, я не знаю, как переживу эту съемку», и просто начала рыдать. Он долго смотрел на меня, не зная, что делать, и вдруг говорит: «Да ладно, перестань быть такой ***, окей?»

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».