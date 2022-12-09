Риз Уизерспун снимется в сиквеле комедии «Выскочка» 1999 года

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун уже 46 лет. Фото: Global Look Press

Автор книги, по который был снят первый фильм, выпустил продолжение.

Кинокомпания Paramount Pictures объявила, что ее новый фильм Tracy Flick Can’t Win («Трейси Флик не может победить») будет продолжением классической комедии «Выскочка» 1999 года, в которой снялись Риз Уизерспун и Мэттью Бродерик.

Режиссер оригинальной картины Александр Пэйн вернется к своим обязанностям, а Риз Уизерспун повторит свою роль Трейси Флик и займется продюсированием. Сиквел снимут для видеосервиса Paramount+.

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Первый фильм рассказывал о девушке, которая избирается на пост президента школьного совета, а учитель истории пытается ей помешать. И в этом местечковом школьном конфликте отображалась сатира на большую политику.

В сиквеле героиня истории стала уже взрослой (еще бы – прошло больше 20 лет!), но все еще рвется на вершину социальной жизни. Это снова будет сатирическая комедия по книге писателя Тома Перротты. Он как раз написал одноименное продолжение в 2022 году.

По материалам издания Deadline

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