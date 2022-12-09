Риз Уизерспун снимется в сиквеле комедии «Выскочка» 1999 года

Кинокомпания Paramount Pictures объявила, что ее новый фильм Tracy Flick Can’t Win («Трейси Флик не может победить») будет продолжением классической комедии «Выскочка» 1999 года, в которой снялись Риз Уизерспун и Мэттью Бродерик.
Режиссер оригинальной картины Александр Пэйн вернется к своим обязанностям, а Риз Уизерспун повторит свою роль Трейси Флик и займется продюсированием. Сиквел снимут для видеосервиса Paramount+.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Первый фильм рассказывал о девушке, которая избирается на пост президента школьного совета, а учитель истории пытается ей помешать. И в этом местечковом школьном конфликте отображалась сатира на большую политику.
В сиквеле героиня истории стала уже взрослой (еще бы – прошло больше 20 лет!), но все еще рвется на вершину социальной жизни. Это снова будет сатирическая комедия по книге писателя Тома Перротты. Он как раз написал одноименное продолжение в 2022 году.
По материалам издания Deadline.