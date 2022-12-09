Риз Уизерспун снимется в сиквеле комедии «Выскочка» 1999 года

Кинокомпания Paramount Pictures объявила, что ее новый фильм Tracy Flick Can’t Win («Трейси Флик не может победить») будет продолжением классической комедии «Выскочка» 1999 года, в которой снялись Риз Уизерспун и Мэттью Бродерик.

Режиссер оригинальной картины Александр Пэйн вернется к своим обязанностям, а Риз Уизерспун повторит свою роль Трейси Флик и займется продюсированием. Сиквел снимут для видеосервиса Paramount+.

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