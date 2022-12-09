Джеки Чан объявил, что работает над фильмом «Час Пик – 4»

«Час Пик»

«Час Пик – 2». Фото: промокадр фильма 2001 года 

Кроме того, легенда кино планирует выпустить ленту «для женщин».

8 декабря знаменитый актер Джеки Чан появился на кинофестивале Red Sea и сказал поклонникам, что ведет переговоры о создании четвертого фильма культовой комедии «Час пик».

68-летний артист поделился, что после выступления собирается встретиться с режиссером и обсудить сценарий.

Напомним, три части комедийного боевика «Час Пик» вышли в 1998, 2001 и 2007 годах. Это история о дружбе полицейских-детективов из Гонконга и Лос-Анджелеса. Первый знает боевые искусства, а у второго рот не закрывается. Партнером Чана в этой франшизе выступит темнокожий комик Крис Такер.

Джеки рассказал зрителям фестиваля, что он несколько раз безрезультатно пытался покорить Голливуд, и «Час Пик» должен был стать его последней попыткой. Актер думал, что фильм провалится, и уже было похоронил мечту, но вдруг коллеги позвонили ему с новостью о том, что комедия стала кассовым хитом.

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Он также добавил, что в дальнейшем планирует отойти от амплуа звезды боевиков и снимать больше любовных историй. Следующий фильм Чана будет драмой «для женщин».

По материалам издание Deadline

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