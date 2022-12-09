Джеки Чан объявил, что работает над фильмом «Час Пик – 4»

Джеки рассказал зрителям фестиваля, что он несколько раз безрезультатно пытался покорить Голливуд, и «Час Пик» должен был стать его последней попыткой. Актер думал, что фильм провалится, и уже было похоронил мечту, но вдруг коллеги позвонили ему с новостью о том, что комедия стала кассовым хитом.

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Он также добавил, что в дальнейшем планирует отойти от амплуа звезды боевиков и снимать больше любовных историй. Следующий фильм Чана будет драмой «для женщин».

По материалам издание Deadline