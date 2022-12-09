Джеймс Кэмерон уверен, что спецэффекты сиквела «Аватара» оставят далеко позади даже хваленый Marvel

Осталась неделя до релиза «Аватар: Путь воды» в американских кинотеатрах. А режиссер фильма Джеймс Кэмерон продолжает нахваливать свое многомиллионное творение, которое создавалось более пяти лет.

В новом интервью он прямо сказал, что спецэффекты сиквела «Аватара» переплюнули даже хваленую киновселенную Marvel (оба масштабных проекта принадлежат компании Disney) с ее магией и супергероями.

«Очевидно, что крупные фильмы по комиксам двигали огромную часть индустрии, — сказал Джеймс изданию ComicBook. — Прилив техники поднимает всех нас на новый уровень. Это дает нам более качественных художников, больше инструментов, плагинов и кода. У нас появляются более талантливые люди, пишущие код».

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