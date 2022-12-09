«Мой мозг дал осечку»: Брендан Фрейзер вспомнил, как голодал на съемках «Джорджа из джунглей»

«Джордж из джунглей»

Брендан Фрейзер в фильме «Джордж из джунглей». Фото: кадр из фильма 1997 года

И объяснил, почему не стал сниматься во второй части франшизы.

Ныне весьма упитанный актер Брендан Фрейзер в 90-х был худ и атлетичен. Настолько, что смог сыграть аналог Тарзана в фильме «Джордж из джунглей».

Однако эта роль потребовала от кинозвезды знатной голодовки. Вот как он вспоминает тяжелые съемки семейной комедии 1997 года.

«Я был натерт воском. Изголодался по углеводам. Однажды я ехал домой после работы и остановился, чтобы перекусить. Мне понадобились наличные, я подошел к банкомату и не смог вспомнить PIN-код своей карточки, потому что мой мозг дал осечку. Я так и не поел в тот вечер», — рассказал 54-летний актер в проекте издания Variety.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В 2003 году у «Джорджа из джунглей» вышел сиквел, но Фрейзер уже не стал в нем сниматься. В самом фильме прозвучала шутка, что студии не хватило денег, чтобы заплатить гонорар Брендану, но артист говорит, что это было не так. Он просто хотел попробовать себя в разных ролях и не зацикливаться на чем-то одном. Так и пришел к тому, чтобы сняться в психологической драме «Кит».

Читайте также