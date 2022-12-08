«Заявления не делал»: почему Сергея Светлакова убрали из фильма «Елки»

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев возмущен - почему Сергея Светлакова убрали из новогоднего фильма «Елки», ведь он является лицом картины.

«Есть люди, меценаты, которые дают деньги. Они прочитали какой-то предварительный сценарий, увидели имена актеров и сказали: «Послушайте, вот есть вопросики по этим двум персонам. А давайте, мало ли что…» «А давайте!» На том и все», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».