Шарлиз Терон о своей замене на Аню Тейлор-Джой: «Она делает то, о чем я могу только мечтать»

В новом интервью 47-летняя актриса Шарлиз Терон поделилась своими мыслями о фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» и его продолжении.
Напомним, блокбастер Джорджа Миллера 2015 года имел эффект разорвавшейся бомбы. Терон сыграла в нем главную героиню и была не прочь снять в сиквеле. Но вместо продолжения режиссер решил снять приквел. И отдал роль воительницы Фуриосы молодой актрисе Ане Тейлор-Джой. Долгое время ходили слухи, что Шарлиз затаила зуб на режиссера и его выбор.
«Послушайте, я не злюсь из-за этого. Одна из величайших чертовых актрис (Аня Тейлор-Джой. — Прим. авт.) делает то, о чем я могу только мечтать», — цитирует Терон издание The Hollywood Reporter.
Бывалая кинозвезда отметила, что молодая актриса не связывалась с ней, чтобы обсудить персонажа и подход к нему.
«Я понимаю. Это всегда сложно. Кому захочется взять трубку и сказать: «Эй, мы сделаем это без тебя». Никто не хочет этого делать. Так что я полностью это понимаю, — говорит Шарлиз. — И я люблю Джорджа Миллера. Я знаю, что поговорю с ним снова».
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Актриса призналась, что не ценила гений режиссера, когда снималась в его блокбастере. Осознание, насколько он велик, пришло к ней только после просмотра готовой картины. И тогда она захотела больше проявить себя в роли Фуриосы. Но теперь эту роль отдали другой звезде.
Терон добавила, что съемки «Дороги ярости» потребовали от нее столько выносливости, сколько она никогда не выдавала и вряд ли уже выдаст. Но, посмотрев фильм, артистка захотела больше такого драйва.