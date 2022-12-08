Шарлиз Терон о своей замене на Аню Тейлор-Джой: «Она делает то, о чем я могу только мечтать»

В новом интервью 47-летняя актриса Шарлиз Терон поделилась своими мыслями о фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» и его продолжении.

Напомним, блокбастер Джорджа Миллера 2015 года имел эффект разорвавшейся бомбы. Терон сыграла в нем главную героиню и была не прочь снять в сиквеле. Но вместо продолжения режиссер решил снять приквел. И отдал роль воительницы Фуриосы молодой актрисе Ане Тейлор-Джой. Долгое время ходили слухи, что Шарлиз затаила зуб на режиссера и его выбор.

«Послушайте, я не злюсь из-за этого. Одна из величайших чертовых актрис (Аня Тейлор-Джой. — Прим. авт.) делает то, о чем я могу только мечтать», — цитирует Терон издание The Hollywood Reporter.

Бывалая кинозвезда отметила, что молодая актриса не связывалась с ней, чтобы обсудить персонажа и подход к нему.

«Я понимаю. Это всегда сложно. Кому захочется взять трубку и сказать: «Эй, мы сделаем это без тебя». Никто не хочет этого делать. Так что я полностью это понимаю, — говорит Шарлиз. — И я люблю Джорджа Миллера. Я знаю, что поговорю с ним снова».

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