«Леди Баг и Супер-Кот» выйдет в кино как полнометражный анимационный фильм

В декабре в Сети появилось сразу несколько тизеров на разных языках полнометражного анимационного фильма «Леди Баг и Супер-Кот» (эта французская супергеройская вселенная называется Miraculous). Сообщается, что картина выйдет в европейских кинотеатрах в июле 2023 года.

Фильм стает не продолжением популярного мультсериала, а вернет зрителей к началу — к истории происхождения юных героев Леди Баг и Супер-Кота, которые до обретения волшебных сил были обычными парижскими подростками.

Пока неизвестно, покажут ли эту картину в России, но европейские студии не устраивали такой массовый демарш из кинотеатров РФ, как это сделали их голливудские коллеги.