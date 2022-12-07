«Леди Баг и Супер-Кот» выйдет в кино как полнометражный анимационный фильм

В декабре в Сети появилось сразу несколько тизеров на разных языках полнометражного анимационного фильма «Леди Баг и Супер-Кот» (эта французская супергеройская вселенная называется Miraculous). Сообщается, что картина выйдет в европейских кинотеатрах в июле 2023 года.
Фильм стает не продолжением популярного мультсериала, а вернет зрителей к началу — к истории происхождения юных героев Леди Баг и Супер-Кота, которые до обретения волшебных сил были обычными парижскими подростками.
Пока неизвестно, покажут ли эту картину в России, но европейские студии не устраивали такой массовый демарш из кинотеатров РФ, как это сделали их голливудские коллеги.
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Напомним, подростковый мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» выходит с 2015 года. В 2022-м начал выходить его пятый сезон. В России шоу также транслировалось. Это классическая история об обретении подростками суперсил, но она усилена романтической линией. Леди Баг и Супер-Кот вместе сражаются со злом, но не знают, кто скрывается под маской соратника, а в обычной жизни ребята влюблены друг в друга.