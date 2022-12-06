Эти глаза напротив: Роберт Паттинсон сыграл робота в новом фильме

6 декабря кинокомпания Warner Bros. опубликовала короткий тизер нового фильма с Робертом Паттинсоном «Микки-17». Ролик анонсировал выход научно-фантастической картины на 29 марта 2024 года. А также подарил зрительницам взгляд Роберта прямо в душу.
Напомним, это новая работа оскароносного режиссера «Паразитов», корейца Пон Джун Хо. По сюжету земляне колонизируют ледяную планету, и в составе космической экспедиции есть андроид Микки, который берет на себя все риски, так как после гибели его разум просто загружается в новое тело.
Однажды робот понимает, что умирал и был восстановлен уже множество раз. А затем случается так, что две его версии оказываются живы одновременно. В основу фильма лег роман Эдварда Эштона «Микки-7».
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Вместе с Паттинсоном, который играет Микки, в картине снялись Марк Руффало, Тони Коллетт, Стивен Ен, Наоми Экки и Холлидей Грейнджер.