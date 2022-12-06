Голос Эльзы в «Холодном сердце» хочет, чтобы в третьей части Снежная королева нашла наконец свою любовь

Ни у кого не возникло вопросов, почему в «Холодном сердце» у диснеевской принцессы Эльзы нет своего принца? Или хотя бы влюбленного в нее офицера, разбойника, зеленого огра… Снежная королева Disney впутывается в передряги и выпутывается из них сама, пользуясь поддержкой младшей сестры.

В новом интервью актриса и певица Идина Мензел, которая озвучила Эльзу, призналась, что она тоже хочет, чтобы у хладнокровной девушки появился возлюбленный. Артистка надеется, что в третьей части «Холодного сердца» волшебница все-таки обрела любовный интерес.

«Мне нравится, что она была нетрадиционной в том, что ей не нужен был принц, чтобы спасти положение, и что это была история о сестрах, — цитирует Мензел издание People. — Но я бы влюбила ее наконец-то в «Холодном сердце – 3», чтобы у нее появился спутник жизни».

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