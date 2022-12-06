Квентин Тарантино рассказал, почему Джонни Депп не попал в «Криминальное чтиво»

В Интернете время от времени всплывает список актеров культового фильма «Криминальное чтиво», отличный от настоящего. И там вторым кандидатом на роль Тыковки, сыгранного актером Тимом Ротом, значится Джонни Депп.

Недавно режиссер картины Квентин Тарантино в одном из интервью рассказал, какое отношение звезда «Пиратов Карибского моря» имела к его фильму, и почему в итоге не попала в каст.

«Я точно не знал, кого хочу видеть в той или иной роли, поэтому составил гигантский список с кучей имен. Я хотел, чтобы все они предварительно одобрили свое участие, но я не знал, сработает ли это, буду ли я вибрировать с этим человеком, и будет ли он вообще хорошо смотреться. Я просто хотел получить их одобрение», — сказал Тарантино о списке в подкасте 2 Bears, 1 Cave.

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