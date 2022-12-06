Квентин Тарантино рассказал, почему Джонни Депп не попал в «Криминальное чтиво»

В Интернете время от времени всплывает список актеров культового фильма «Криминальное чтиво», отличный от настоящего. И там вторым кандидатом на роль Тыковки, сыгранного актером Тимом Ротом, значится Джонни Депп.
Недавно режиссер картины Квентин Тарантино в одном из интервью рассказал, какое отношение звезда «Пиратов Карибского моря» имела к его фильму, и почему в итоге не попала в каст.
«Я точно не знал, кого хочу видеть в той или иной роли, поэтому составил гигантский список с кучей имен. Я хотел, чтобы все они предварительно одобрили свое участие, но я не знал, сработает ли это, буду ли я вибрировать с этим человеком, и будет ли он вообще хорошо смотреться. Я просто хотел получить их одобрение», — сказал Тарантино о списке в подкасте 2 Bears, 1 Cave.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам режиссера, пригласить Деппа в проект хотел не он, а исполнительный продюсер Майк Медавой. Сам Квентин видел больше перспектив в актере Кристиане Слэйтере. Тарантино спросил своего коллегу, действительно ли он думает, что Джонни поможет фильму с кассовыми сборами.
«Майк сказал: «Это не добавит ни цента, но мне станет лучше», — вспомнил режиссер.
Напомним, на момент съемок «Криминального чтива» в 1993 году Депп уже сыграл в «Плаксе» и «Эдварде Руки-ножницы», но до других его культовых ролей было еще далеко.