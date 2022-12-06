Отпусти и забудь: режиссер «Холодного сердца» хотела вырезать снеговика Олафа из сюжета

Вы можете себе представить, чтобы популярный мультфильм Disney «Холодное сердце» 2013 года вышел бы без потешного снеговика Олафа? А режиссер картины Дженнифер Ли более чем могла.

На днях, получив премию «Выдающийся рассказчик» от пресс-клуба Лос-Анджелеса, она призналась, что первое ее желание в редактировании мультфильма заключалось в удалении снеговика из сюжета. В топку его!

«Моей первой заметкой было: «Убить снеговика», - цитирует Ли издание Variety.

Дженнифер пришла в «Холодное сердце» на середине разработки проекта, посмотрела раннюю версию картины и решила, что веселый Олаф там ни к селу, ни к городу. Тогда один из аниматоров Disney разработал трехстраничный сценарий для снеговика, заточенный под актера и комика Джоша Гэда. Ли понравился этот комедиант, и в итоге он озвучил юморного персонажа. Ну а кассовые сборы доказали, что мультфильм про зиму без снеговика все равно что Новый год без подарка. Олаф потом еще получил несколько сольных короткометражек.