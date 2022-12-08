Комедия «Большой золотой слиток» и другие премьеры недели

«Большой золотой слиток» (оригинальное название - Big Gold Brick), 2022, США, комедия.

Режиссер: Брайан Питсос. В ролях: Энди Гарсиа, Эмори Коэн и др.

В российском прокате с 8 декабря.

Вряд ли человек, решивший покончить с жизнью, собирается ее кардинальным образом улучшить, но с Сэмом Листоном, весьма неопрятным юношей с длинными спутанными волосами и монументальным пузом, именно так и случилось. Вообще-то Сэм мечтал стать писателем, но его амбиции никого не интересовали, а планы отца, гендиректора известной компании по производству мороженого, хотевшего видеть сына в семейном бизнесе, отклика в творческой душе парня не нашли.

Пришлось горе-литератору выйти на большую ночную дорогу в надежде на то, что какой-нибудь зазевавшийся водитель пожелает его сбить. «Повезло» Флойду Деверо, импозантному немолодому мужчине, чей «Кадиллак» с грохотом впечатался в рыхлое тело юного писателя. По иронии судьбы случилось это потому, что Флойд отвлекся от дороги, поедая мороженое, - то самое, которое производил отец Сэма. Эти и многие другие странности

(например то, что Листон практически не пострадал) заставили Флойда поверить, что встреча эта не случайна, поэтому он предлагает Сэму написать о нем книгу. Тот не против: биография у Флойда любопытная, хотя и, выражаясь молодежным языком, откровенно мутная, что, однако, делает работу писателя лишь интереснее.

Черная комедия с элементами фантастики начинается так бодро, что поневоле ждешь от нее развития и концовки если не гениальной, то как минимум вменяемой. Крепкий актерский состав - Энди Гарсиа («Крестный отец», «Друзья Оушена»), Оскар Айзек («Люди Икс», «Звездные войны»), Меган Фокс («Трансформеры») - эти надежды укрепляет, но, увы, ненадолго. История, которую режиссер-дебютант Брайан Питсос явно хотел сделать яркой и изощренной, оказалась под стать биографии Флойда Деверо - откровенно мутной...

«Щелкунчик и волшебная флейта», 2022, Россия, анимационный.