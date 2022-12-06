Лучшие новогодние фильмы по версии Vavanа из «Реальных пацанов»

Актер Владимир Селиванов рассказал, какие фильмы поднимут новогоднее настроение даже без елки и мандаринов.
В общем, устраивайтесь поудобнее, начинаем просмотр!
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Владимир Селиванов в сериале «Реальные пацаны»
Актер Владимир Селиванов рассказал, какие фильмы поднимут новогоднее настроение даже без елки и мандаринов.
В общем, устраивайтесь поудобнее, начинаем просмотр!
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».