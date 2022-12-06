Лучшие новогодние фильмы по версии Vavanа из «Реальных пацанов»

Владимир Селиванов в сериале «Реальные пацаны»

Владимир Селиванов в сериале «Реальные пацаны»

Актер посоветовал картины, которые вам поднимут настроение.

Актер Владимир Селиванов рассказал, какие фильмы поднимут новогоднее настроение даже без елки и мандаринов.

В общем, устраивайтесь поудобнее, начинаем просмотр!

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