Продюсер «Пиратов Карибского моря» сказал, что от идеи сделать Марго Робби главной героиней не отказались

Недавно голливудская актриса Марго Робби призналась, что компания Disney отказалась от идеи снять новую часть франшизы «Пираты Карибского моря» с ней в главной роли. Мол, не будет теперь фильма, где вместо Джека Воробья зрители увидят лихую пиратку.

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Однако в новом интервью продюсер популярной франшизы Джерри Брукхаймер уточнил, что Disney не похоронило идею морского приключения Робби, просто пока на первом плане у студии другой сценарий, а фильм с блондинкой отложен на потом.

«Я думаю, что в какой-то момент до этого сценария (с Марго Робби, - Прим. авт.) дойдет очередь, — цитирует продюсера издание Collider. — Мы разработали две разные истории для «Пиратов», и одна из них будет снята в первую очередь, так что именно над ней мы и работаем, пытаясь воплотить ее в жизнь».

Поговаривают, что опальный Джонни Депп все-таки вернется в морскую франшизу.