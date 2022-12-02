Эти роботы совсем озверели: вышел трейлер новых «Трансформеров»

Российские зрители уже знакомились со звероботами — в 1999 году на канале ОРТ выходил мультсериал «Битвы зверей» с данными персонажами. Позже вышел 3D-сериал «Трансформеры: Зверороботы». И вот эти ребята добрались до большого экрана.

Однако актеров из предыдущих фильмов в новом блокбастере ждать не стоит. В нем снялись молодые американские звезды Энтони Рамос и Доминик Фишбэк. Майкл Бэй отошел с поста режиссера на роль продюсера.

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Новый фильм является как бы продолжением картины «Бамблби» 2018 года, но насколько они связаны без прежних актеров, говорить трудно. Хотя кому нужны живые артисты, когда на экране гигантские роботы эпично мочат друг друга, выясняя, чья сталь прочнее?