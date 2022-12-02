В третьем фильме «Стражи Галактики» нарядятся в каноничные костюмы из комиксов

2 декабря студия Marvel выпустила долгожданный трейлер «Стражей Галактики – 3». Ролик показал, что в фильме будет множество интересных элементов даже для тех, кто не следит за супергеройской киновселенной. Например, Стражи прилетят на планету, полностью похожую на Землю, но населенную зверолюдьми. Вот где аниматоры и компьютерные гении Disney разгулялись в полную силу!
А фанаты комиксов наверняка оценят, что звездная команда наконец (ну хоть к третьему-то фильму!) оделась в свои каноничные космические костюмы.
Напомним, по сюжету Стражи Галактики ищут своего товарища — воскресшую после событий фильма «Мстители: Финал» Гамору. Только эта ее версия никогда не вступала в дружбу с остальными членами отряда, так что вернуть ее будет нелегко. А в это время обиженная космическая правительница из второй части создала нового супергероя, чтобы он уничтожил Стражей.
Трейлер дал намек на то, что зрители узнают больше о происхождении енота Ракеты. А еще увидят восьмирукого Грута!
В ролях: Крис Прэтт, Зои Салдана, Карен Гиллан, Дэйв Батиста, Пом Клементьефф, Элизабет Дебики, а также Вин Дизель, Брэдли Купер и Мария Бакалова (голоса).
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Релиз блокбастера в Америке намечен на 5 мая 2023 года. Напомним, это должен быть финал истории о космической команде супергероев. Если у них когда-нибудь будет четвертый фильм, то состав Стражей значительно изменится.