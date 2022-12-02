В третьем фильме «Стражи Галактики» нарядятся в каноничные костюмы из комиксов

2 декабря студия Marvel выпустила долгожданный трейлер «Стражей Галактики – 3». Ролик показал, что в фильме будет множество интересных элементов даже для тех, кто не следит за супергеройской киновселенной. Например, Стражи прилетят на планету, полностью похожую на Землю, но населенную зверолюдьми. Вот где аниматоры и компьютерные гении Disney разгулялись в полную силу!

А фанаты комиксов наверняка оценят, что звездная команда наконец (ну хоть к третьему-то фильму!) оделась в свои каноничные космические костюмы.

Напомним, по сюжету Стражи Галактики ищут своего товарища — воскресшую после событий фильма «Мстители: Финал» Гамору. Только эта ее версия никогда не вступала в дружбу с остальными членами отряда, так что вернуть ее будет нелегко. А в это время обиженная космическая правительница из второй части создала нового супергероя, чтобы он уничтожил Стражей.

Трейлер дал намек на то, что зрители узнают больше о происхождении енота Ракеты. А еще увидят восьмирукого Грута!