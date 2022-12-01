Дженнифер Лопес призналась, что хочет снять продолжение «Джильи» с Беном Аффлеком

Журнал Vogue выпустил видео «73 вопроса Дженнифер Лопес». В ролике 53-летняя актриса и певица призналась, что мечтает выступить в бродвейской постановке и сожалеет об отказе от роли в фильме «Неверная» 2002 года (актриса Дайан Лейн получила номинацию на «Оскар» и другие награды за эту роль).
Самым своим недооцененным фильмом Джей Ло назвала «Певца» 2007 года, где она играет вместе с бывшим мужем Марком Энтони.
А когда ее спросили, продолжение какого фильма она хотела бы снять, то звезда назвала комедию «Джильи» 2003 года. Ту самую, где она сыграла с Беном Аффлеком и влюбилась в него.
Напомним, звездная пара тогда собралась пожениться, но эта новость снесла крышу голливудской прессе, и актерам пришлось разбежаться, чтобы не испытывать на себе давление публики. Спустя два десятилетия Джен и Бен все-таки построили семью. Может, и совместный сиквел снимут на радостях.
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На вопрос, кто из ее персонажей больше всего похож на нее саму, Лопес ответила, что во всех героинях есть частичка ее самой, но больше всех — в Селене из одноименного биографического фильма о певице Селене Кинтанилья-Перес 1997 года.
Дженнифер, кстати, спросили, какая актриса из ныне живущих могла бы сыграть ее саму в байопике. Звезда ответила, что такая «еще не родилась».