Джеймс Кэмерон придумал шестой и седьмой «Аватары», но боится, что не доживет до них

В преддверии премьеры сиквела «Аватара» режиссер Джеймс Кэмерон дает одно интервью за другим. В одном из них он коснулся будущего фантастической франшизы.
Как известно, культовый постановщик задумал пять частей. Но между первой и второй «перерывчик» получился в 13 лет. А Джиму все-таки уже 68 лет. Дотянет ли он до финала истории?
В новом интервью Кэмерон признался, что думает о своем возрасте как о возможной проблеме для серии. Третий фильм точно выйдет, сказал режиссер, так как он уже почти снят (бок о бок со вторым делался). А четвертый и пятый — в ближайших планах.
«Теперь, надеюсь, мы сможем рассказать всю историю, потому что пять лучше, чем четыре, четыре лучше, чем три, а три лучше, чем два», — говорит Джеймс.
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И тут выяснилось, что у именитого режиссера есть задумки и на шестую, и на седьмую части картины! А вы думали, в сказку попали?! Вот только до этих релизов знаменитый кинодел действительно может не дожить.
«К тому времени мне будет 89, — цитирует Кэмерона издание The Hollywood Reporter. — Очевидно, что я не смогу бесконечно снимать «Аватары», столько энергии требуется. Мне нужно научить кого-нибудь, как это делать, потому что мне все равно, насколько вы умны как режиссер, вы не знаете, как это делать».
Итак, Джим будет искать преемника и обучать его, как снимать «Аватар». Это звучит хорошо, а то приход новых режиссеров обычно гробит любимые зрителями франшизы.
Кэмерон предположил, что за свою жизнь снимет еще пять или шесть фильмов, и что три из них, скорее всего, будут продолжениями «Аватара».