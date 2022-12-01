Джеймс Кэмерон придумал шестой и седьмой «Аватары», но боится, что не доживет до них

В преддверии премьеры сиквела «Аватара» режиссер Джеймс Кэмерон дает одно интервью за другим. В одном из них он коснулся будущего фантастической франшизы.

Как известно, культовый постановщик задумал пять частей. Но между первой и второй «перерывчик» получился в 13 лет. А Джиму все-таки уже 68 лет. Дотянет ли он до финала истории?

В новом интервью Кэмерон признался, что думает о своем возрасте как о возможной проблеме для серии. Третий фильм точно выйдет, сказал режиссер, так как он уже почти снят (бок о бок со вторым делался). А четвертый и пятый — в ближайших планах.

«Теперь, надеюсь, мы сможем рассказать всю историю, потому что пять лучше, чем четыре, четыре лучше, чем три, а три лучше, чем два», — говорит Джеймс.

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