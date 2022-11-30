Актер, сыгравший бандита в «Один дома – 2», получил реальный ожог головы в сцене с горящей шапкой

В преддверии Нового года вспоминаем любимые праздничные фильмы! А вы в курсе, что сиквелу «Один дома – 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» уже стукнуло 30 лет? Он вышел в 1992 году.

По этому случаю актер фильма Джо Пеши (сыграл Гарри из дуэта «Мокрых бандитов») дал большое интервью о съемках картины. Мужчине уже 79 лет, но он помнит, как набивал многочисленные шишки на съемочной площадке. Как оказалось, в момент, когда на его персонаже буквально шапка горит, артист действительно серьезно пострадал.

«В дополнение к вполне ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые можно связать с этим типом физического юмора, я получил серьезные ожоги на макушке во время сцены, где шапка Гарри подожжена, — рассказал Джо изданию People. — Мне посчастливилось, что по-настоящему тяжелые трюки выполняли профессиональные каскадеры».

Пеши поделился, что вне кадра он старался не общаться с исполнителем роли юного Кевина Маколеем Калкиным. В реальности мальчик и мужчина дружили, но взрослый актер хотел, чтобы на экране между ними была неприкрытая враждебность, поэтому избегал приятельских бесед с несовершеннолетним коллегой.