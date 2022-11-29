Затравленный судебными исками Кевин Спейси сыграет злодея в новом фильме

Затравленный обвинениями в домогательствах американский актер Кевин Спейси потихоньку возвращается на большой экран. Несмотря на то что суды в отношении него еще не утихли, 63-летний артист заявлен на одну из ключевых ролей в новом британском инди-триллере Control («Контроль»).

Это будет история о женщине-министре, которая закрутила роман с премьер-министром Великобритании. По сюжету однажды героиня отправилась домой на беспилотном автомобиле и вдруг узнала, что контроль над ее машиной кем-то перехвачен. Таинственный злодей знает секрет женщины и хочет ей отомстить. Он заставляет авто устраивать одно за другим ДТП на улицах Лондона с несчастной дамой, запертой в салоне.

Главную героиню сыграет американская актриса Лори Меткалф («Теория Большого взрыва», «Леди Берд»), а Спейси досталась роль антагониста, который удаленно угоняет машину. Съемки должны состояться в Лондоне в начале 2023 года.

Об этом сообщает издание Variety, отмечая, что роль Кевина будет похожа на роль Кифера Сазерленда в триллере «Телефонная будка» 2002 года. Так что вполне может быть, что от актера в этом проекте потребуется только голос.