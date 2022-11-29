«Губка Боб был желтым»: Джеймс Кэмерон объяснил, почему у инопланетян из «Аватара» синяя кожа

В фильмах «Аватар» Джеймса Кэмерона зрители наблюдают за инопланетной расой на’ви — трехметровыми кошкоподобными прямоходящими существами синего цвета. А никто никогда не задумывался, почему герои синие? Как оказалось, у этой детали нет никакого научного объяснения.

В новом интервью режиссер рассказал, что основная причина заключается в том, что ранее в кино было мало синих персонажей.

«Что касается цвета, в основном был зеленый. Зеленые инопланетяне имеют долгую историю. Плюс Халк. И человеческие цвета, розовые и коричневые, не были чужды. Губка Боб был желтым, — цитирует Кэмерона журнал Empire. — И вот остаются синий и фиолетовый. Фиолетовый — мой любимый цвет, но я решил, что мы будем использовать его как один из наших основных цветов биолюминесценции, что мы и сделали, связав его с Эйвой и всем, что священно для на’ви». «Кроме того, моя мама как-то рассказала мне о своем сне, в котором видела голубую женщину десяти футов ростом с шестью грудями. Классный образ. Я нарисовал ее, но момент с шестью грудями выглядел не очень хорошо, к тому же, это испортило бы рейтинг. Так что в любом случае синий…»

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».