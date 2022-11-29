Джеймс Макэвой расхвалил фильмы «Люди Икс», но назвал их главный недостаток

43-летний шотландский актер Джеймс Макэвой обожает сниматься в сложных, вдумчивых фильмах, но не против и прибыльных кинокомиксов. Так он снялся в четырех блокбастерах франшизы «Люди Икс» в роли молодого профессора Чарльза Ксавьера.

В новом интервью артист решил опровергнуть курсирующий в Интернете слух о том, что он не любит этот проект и снимался в нем через силу.

«Это был один из самых позитивных опытов, которые у меня были с крупными студиями. На самом деле для меня это не только способ заработка денег. Думаю, «Дни минувшего будущего» — один из лучших фильмов, в которых я участвовал», — сказал Джеймс журналу GQ.

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