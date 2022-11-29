Джеймс Макэвой расхвалил фильмы «Люди Икс», но назвал их главный недостаток

43-летний шотландский актер Джеймс Макэвой обожает сниматься в сложных, вдумчивых фильмах, но не против и прибыльных кинокомиксов. Так он снялся в четырех блокбастерах франшизы «Люди Икс» в роли молодого профессора Чарльза Ксавьера.
В новом интервью артист решил опровергнуть курсирующий в Интернете слух о том, что он не любит этот проект и снимался в нем через силу.
«Это был один из самых позитивных опытов, которые у меня были с крупными студиями. На самом деле для меня это не только способ заработка денег. Думаю, «Дни минувшего будущего» — один из лучших фильмов, в которых я участвовал», — сказал Джеймс журналу GQ.
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Но в продолжительной работе над серией фильмов «Люди Икс» актеру все же кое-что не понравилось.
«Моя самая большая критика того, что мы делали на протяжении четырех фильмов, заключалась в том, что после первой части мы перестали сосредотачиваться на отношениях Ксавьера и Магнето (сыграл Майкл Фассбендер. — Прим. авт.), которые действительно сформировали основу первого фильма. Почему мы просто выбросили такое мощное оружие?» — возмущается кинозвезда.
Добавим, что ходят слухи о том, что профессор Икс в исполнении Макэвоя вернется на экраны в киновселенной Marvel — в грядущем фильме «Мстители: Секретные войны». Но актер не стал подтверждать эту информацию в интервью.