Черная комедия «Треугольник печали» и другие премьеры недели

«Треугольник печали» (оригинальнео название - Triangle of Sadness), 2022, Швеция - Франция, комедия.

Режиссер: Рубен Эстлунд. В ролях: Чарлби Дин Крик, Вуди Харрелсон и др.

В российском прокате с 1 декабря.

По морским просторам мчится роскошная яхта - не из романов Жюля Верна или Рафаэля Сабатини, а современная, из числа тех, которыми меряются олигархи (у кого длиннее, дороже и быстроходнее). Олигарх на борту, кстати, тоже имеется - это русский толстосум Дмитрий. Есть также солидный пожилой бизнесмен Уинстон, сделавший состояние на торговле оружием, а также парочка моделей-блогеров, получивших право прокатиться на гламурном судне в обмен на рекламу в соцсетях.

Вокруг пассажиров водит льстивые хороводы обслуживающий персонал, и только суровый бородатый капитан, пьющий, как заправский боцман, мечтает раскулачить всю эту власть имущую братию. Мечты капитана неожиданным образом реализуются: сначала по кораблю наносит удар сильнейший шторм, затем его атакуют пираты (причем используют при этом оружие, которым торговал Уинстон), и в итоге VIP-пассажиры вместе с некоторыми членами экипажа оказываются на необитаемом острове, где им придется кардинально пересмотреть свои взгляды на жизнь и, в частности, на свое место в пищевой цепочке.

Сатирическое произведение шведа Рубена Остлунда стало главным событием последнего Каннского фестиваля - картина отхватила Золотую пальмовую ветвь и заслужила, как сказали бы в СССР, долгие и продолжительные аплодисменты. На Западе обожают бичевать пороки общества - особенно достается тем его представителям, которых угораздило стать или, что еще хуже, родиться богатыми. Но в случае с «Треугольником печали»

достается не только обеспеченным мерзавцам, которых так хотел раскулачить отважный капитан: люди из низов, которые согласно классическим киношным законам должны быть честнее, порядочнее и благороднее богачей, оказываются еще более мерзкими и гнилыми. И если картина, нарисованная шведским режиссером, хотя бы процентов на 50 соответствует реальности, всем нам действительно должно быть очень и очень грустно.

«Ёлки 9», 2022, Россия, комедия.