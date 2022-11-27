Хью Джекман объяснил, почему отказался от роли Джеймса Бонда в «Казино «Рояль»

После того, как Хью Джекман засветился в роли Росомахи из «Людей Икс» в начале 2000-х, его рассматривали на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль» 2006-го. Однако актер не захотел принимать эстафету у Пирса Броснана и отказался от проекта, чем открыл дорогу следующему агенту 007 Дэниелу Крейгу.

В новом интервью Хью пояснил, что не хотел играть одних только героев боевиков. В этом амплуа Росомахи ему с головой хватило. Артист стремился исполнять разнообразные роли и поэтому отказался от бондианы.

«Я посмотрел на нее (роль Бонда, - Прим. авт.) и подумал: «Если я буду делать это и Росомаху, у меня не будет времени ни на что другое». Я определенно нахожу более интересным играть людей, которые раскрываются нестандартно», - цитирует Джекмана издание IndieWire.

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