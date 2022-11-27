Хью Джекман объяснил, почему отказался от роли Джеймса Бонда в «Казино «Рояль»

После того, как Хью Джекман засветился в роли Росомахи из «Людей Икс» в начале 2000-х, его рассматривали на роль Джеймса Бонда в фильме «Казино «Рояль» 2006-го. Однако актер не захотел принимать эстафету у Пирса Броснана и отказался от проекта, чем открыл дорогу следующему агенту 007 Дэниелу Крейгу.
В новом интервью Хью пояснил, что не хотел играть одних только героев боевиков. В этом амплуа Росомахи ему с головой хватило. Артист стремился исполнять разнообразные роли и поэтому отказался от бондианы.
«Я посмотрел на нее (роль Бонда, - Прим. авт.) и подумал: «Если я буду делать это и Росомаху, у меня не будет времени ни на что другое». Я определенно нахожу более интересным играть людей, которые раскрываются нестандартно», - цитирует Джекмана издание IndieWire.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что Хью – это не только Росомаха из «Людей Икс». Он играл и Ван Хельсинга в одноименном зрелищном фильме, и фокусника из триллера «Престиж», и папу-боксера из «Живой стали», и злодея в «Роботе по имени Чаппи», и Финеаса Барнума в «Величайшем шоумене». Актер исполнил множество разнообразных ролей и недавно блеснул в глубокой драме «Сын» вместе с Энтони Хопкинсом и Лорой Дерн. А мог бы быть просто мутантом и шпионом.