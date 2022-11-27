Антонио Бандерас назвал молодого актера, которому хотел бы передать маску Зорро

«Маска Зорро»

Антонио Бандерас в фильме «Маска Зорро» 1998 года. Фото: Global Look Press

И это парень является звездой Marvel.

В случае перезагрузки кинофраншизы «Зорро» 62-летний актер Антонио Бандерас знает, кому из молодых талантов он хотел бы передать роль.

В недавнем интервью знаменитый испанец признался, что с радостью отдал бы маску Зорро 26-летнму англичанину Тому Холланду, с котором снялся в приключенческом боевике «Анчартед: На картах не значится» 2022 года.

«Я работал с ним над «Анчартед», он такой энергичный и веселый, и в нем тоже есть искра. Почему бы нет?» — цитирует Бандераса портал ComicBook.

Актер отметил, что готов появиться в новой экранизации как стареющий Зорро и передать маску и шпагу молодому герою, как это сделал для него Энтони Хопкинс в фильме «Маска Зорро» 1998 года.

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Напомним, Том Холланд успешно играет Человека-паука в киновселенной Marvel. Но также активно снимается в серьезных картинах, вроде «Дьявол всегда здесь», «Поступь хаоса», «По наклонной».

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