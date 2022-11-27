Антонио Бандерас назвал молодого актера, которому хотел бы передать маску Зорро

В случае перезагрузки кинофраншизы «Зорро» 62-летний актер Антонио Бандерас знает, кому из молодых талантов он хотел бы передать роль.

В недавнем интервью знаменитый испанец признался, что с радостью отдал бы маску Зорро 26-летнму англичанину Тому Холланду, с котором снялся в приключенческом боевике «Анчартед: На картах не значится» 2022 года.

«Я работал с ним над «Анчартед», он такой энергичный и веселый, и в нем тоже есть искра. Почему бы нет?» — цитирует Бандераса портал ComicBook.

Актер отметил, что готов появиться в новой экранизации как стареющий Зорро и передать маску и шпагу молодому герою, как это сделал для него Энтони Хопкинс в фильме «Маска Зорро» 1998 года.