Российская киноиндустрия работает над созданием своих супергеройских вселенных

Фанатам DC и Marvel в скором времени придется столкнуться с российскими супергеройскими вселенными. После «Защитников» и «Майора Грома» на эту идею в нашей стране не плюнули. Есть киношники, которые продолжаются заниматься подобным контентом.

«Над этим сейчас все работают. Очень многие, по крайней мере, кого я знаю, - цитирует ТАСС гендиректора канала СТС Александра Акопова. - Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории - это обязательно произойдет».

Такие слова медиаменеджер сказал на форуме «Российская креативная неделя – Сибирь», отвечая на вопрос из зала, способна ли отечественная киноиндустрия создать продукт, подобный американским кинокомиксам.

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