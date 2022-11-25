Российская киноиндустрия работает над созданием своих супергеройских вселенных

Фанатам DC и Marvel в скором времени придется столкнуться с российскими супергеройскими вселенными. После «Защитников» и «Майора Грома» на эту идею в нашей стране не плюнули. Есть киношники, которые продолжаются заниматься подобным контентом.
«Над этим сейчас все работают. Очень многие, по крайней мере, кого я знаю, - цитирует ТАСС гендиректора канала СТС Александра Акопова. - Все понимают, что это востребовано. Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое ближайшее время российские супергеройские истории - это обязательно произойдет».
Такие слова медиаменеджер сказал на форуме «Российская креативная неделя – Сибирь», отвечая на вопрос из зала, способна ли отечественная киноиндустрия создать продукт, подобный американским кинокомиксам.
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На том же мероприятии глава компании Headshot creative production Филипп Нестеров отметил, что создание наших супергеройских киновселенных осложняется тем, что в России не хватает литературы и комиксов, которые могли бы лечь в основу таких фильмов. Американцы же опираются на сюжетную базу печатных изданий, которая имеет почти вековую историю.
Гендиректор компании «Москонцерт» Илья Бачурин также уверен, что отечественное супергеройское кино со временем наберет обороты, но не стоит ждать, что оно сравнится по масштабу с американским продуктом. Основные причины - сложность перевода с русского на другие языки мира и национальные культурные коды, которые не всегда понятны зарубежным зрителям. У американцев, благодаря Голливуду, таких проблем нет.