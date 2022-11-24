Марго Робби назвала фильм, после которого признала себя хорошей актрисой

32-летняя Марго Робби — просто красивая блондинка в кадре или действительно хорошая актриса?

В недавнем интервью звезда «Волка с Уолл-стрит» и «Отряда самоубийц» призналась, что после одного из своих фильмов она по-настоящему поверила, что является хорошей актрисой, и смогла поднять собственную планку.

Это был спортивный байопик «Тоня против всех» 2017 года, в котором Марго сыграла реальную американскую фигуристку Тоню Хардинг, угодившую в грязный скандал.

«Тоня против всех» был первым фильмом, который я посмотрела и подумала: «Окей, я хороший актер», — цитирует Робби издание The Hollywood Reporter.

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