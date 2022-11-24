«Я был напуган до смерти»: Крис Хемсворт рассказал, как боялся уничтожить «Безумного Макса»

В новом интервью голливудский актер Крис Хемсворт рассказал о своих впечатлениях от съемок приквела фильма «Безумный Макс: Дорога ярости», посвященного Фуриосе. Напомним, 39-летний богатырь сыграл в этом проекте злодея — молодого Несмертного Джо.

Крис рассказал, что прочитал сценарий приквела за два года до начала съемок и был в восторге от него.

«Это было самое прекрасное, что я читал. Я люблю Джорджа Миллера, но я не знал, кто этот персонаж», — признался актер.

И только за две недели до старта съемок Крис понял, каков его персонаж и как его отыгрывать. А до этого голливудскому киногерою было страшно: он боялся запороть работу, сыграв злодея неправильно.

«У нас было около четырех недель репетиций, и мы начали копаться и погружаться в это, и до меня наконец начало доходить. А потом, примерно за две недели до съемок, что-то щелкнуло. И я такой: «Ох! Ох...» Думаю, вот кто это. Вот как он должен двигаться», — вспоминает Хемсворт в подкасте Happy Sad Confused. — Но во время подготовки, а я говорю, это было пару лет, я был напуган до смерти. Я думал: «Я разрушу одну из самых культовых франшиз. Я уничтожу «Безумного Макса». Это будет моя вина».

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