Создатели нового фильма о Петре I снимут большой цикл о правителях России

В ноябре в отечественный прокат вышел исторический фильм «Петр I: Последний царь и первый император», рассказывающий о жизни и деяниях великого российского правителя.

И вот результаты этой премьеры: 210 миллионов рублей кассовых сборов и 880 тысяч зрителей в кинотеатрах. Это лучшие показатели для неигровых картин, когда-либо выходивших в отечественный прокат.

«Кассовый успех превзошел все наши ожидания, - признался режиссер проекта Андрей Кравчук. - Мы надеялись на то, что фильм зрителям понравится. И когда делаешь фильм, всегда хочется, чтобы на него пошло как можно больше людей. Но сейчас тот успех, который идет в кинотеатрах, является наградой за наши труды и огромной радостью».

«Успех фильма – для меня приятная неожиданность, особенно потому что это кино не совсем развлекательное, а скорее просветительское. В век всеобщего развлечения люди охотнее ходят на фильмы другого формата, поэтому приятно, что наша картина стала лидером проката, - добавил актер Иван Добронравов. - Это может положительно сказаться на кинорынке: глядишь, таких картин станет больше. Думаю, что людей зацепило интересное совмещение документального кино и игрового жанров, которое позволило рассказать историю интереснее».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».