Безумной сцены с Марго Робби и Лео Ди Каприо не было в сценарии «Волка с Уолл-стрит» — ее придумали на ходу

22 ноября популярная актриса Марго Робби посетила мероприятие Bafta в Лондоне и рассказала журналистам о своем новом фильме «Вавилон». При этом она вспомнила забавные моменты съемок черной комедии «Волк с Уолл-стрит» 2013 года, где она выступила партнершей Леонардо Ди Каприо.

Марго призналась, что одной из их совместных с Лео сцен изначально не было в сценарии. Речь идет об эпизоде, в котором ее персонаж Наоми Лапалья преследует пьяного Джордана Белфорта (Ди Каприо) незадолго до того, как он разбивает машину с их дочерью внутри.

По словам Робби, по изначальному сценарию она входит в офис супруга и заявляет, что требует развода. И все. Но режиссер Мартин Скорсезе почувствовал, что им не хватает момента, который связал бы последовательность событий воедино.

«Мартин и Лео заперлись в комнате примерно до трех часов ночи и все это придумали. И сцену секса, которая предшествует этому, — цитирует актрису издание Deadline. — Наш блестящий первый помощник режиссера Адам Сомнер, наверно, рвал на себе волосы, потому что нам вдруг понадобилось сломать дверь гаража чьего-то дома, разбить окно машины и уничтожить автобус». «Это было похоже на то, что, чем ты безумнее, тем больше это понравится Марти (Скорсезе. — Прим. авт.). И тем больше экранного времени ты получишь».

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