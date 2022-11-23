Леонардо Ди Каприо чуть не пролетел мимо роли в «Титанике» из-за своих капризов

Сложно представить себе культовый фильм «Титаник» без Леонардо Ди Каприо. А ведь он был на волоске от того, чтобы пролететь мимо этой роли! Еще чуть-чуть, и режиссер Джеймс Кэмерон отправил бы голливудского красавчика домой. Как это было, 68-летний постановщик рассказал в новом интервью.
По словам Кэмерона, первая встреча с актером прошла замечательно. Лео всех очаровал, а Джеймс еще раз убедился, что женщины без ума от этого парня – то, что нужно для любовной линии предстоящего фильма.
Но, прежде чем утвердить актера на роль Джека, режиссер решил устроить ему внезапную кинопробу – чтобы тот почитал текст вместе с Кейт Уинслет, уже выбранной на роль Роуз. Кэмерон пригласил Ди Каприо к себе в офис через пару дней якобы просто встретиться с актрисой, но не сказал, что того ждет читка по ролям.
«Он не знал, что собирается пройти проверку. Он думал, что это очередная встреча с Кейт, - вспоминает режиссер в видео журнала GQ. – И вот я говорю: «Хорошо, мы сейчас просто пойдем в соседнюю комнату, прогоним несколько строк, а я сниму это на видео». И он сказал: «Вы имеете в виду, что я буду читать?» Я сказал: «Да». Он сказал: «О, я не читаю». Я пожал ему руку и сказал: «Спасибо, что пришел».
«И он тогда говорит: «Подожди, подожди, подожди. Если я не прочитаю, то не получу роль? Вот так просто?» И я сказал: «О, да. Ну, давай же. Это гигантский фильм, который займет у меня два года жизни, а вы будете заниматься пятью другими проектами, пока я вожусь с постпродакшеном. Так что я не собираюсь облажаться, приняв неправильное решение на кастинге. Да, ты будешь читать, иначе не получишь роль».
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Кэмерон вспоминает, что Ди Каприо неохотно согласился и выказывал раздражение до самого включения камеры.
«Он вошел, и как будто каждая унция всего его существа была переполнена негативом — вплоть до того момента, пока я не сказал «мотор». А затем он превратился в Джека, — рассказал Джеймс. - Кейт просто загорелась, и они разыграли сцену. Темные тучи разошлись, и луч солнца опустился и осветил Джека. Я такой: «Хорошо. Он наш парень».
Знал бы Лео, сколько зрительской любви принесет ему «Титаник», то не выпендривался бы так. Но, к счастью, он – профессионал. Нравится или нет, а роль сыграет в лучшем виде.