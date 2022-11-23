Леонардо Ди Каприо чуть не пролетел мимо роли в «Титанике» из-за своих капризов

Сложно представить себе культовый фильм «Титаник» без Леонардо Ди Каприо. А ведь он был на волоске от того, чтобы пролететь мимо этой роли! Еще чуть-чуть, и режиссер Джеймс Кэмерон отправил бы голливудского красавчика домой. Как это было, 68-летний постановщик рассказал в новом интервью.

По словам Кэмерона, первая встреча с актером прошла замечательно. Лео всех очаровал, а Джеймс еще раз убедился, что женщины без ума от этого парня – то, что нужно для любовной линии предстоящего фильма.

Но, прежде чем утвердить актера на роль Джека, режиссер решил устроить ему внезапную кинопробу – чтобы тот почитал текст вместе с Кейт Уинслет, уже выбранной на роль Роуз. Кэмерон пригласил Ди Каприо к себе в офис через пару дней якобы просто встретиться с актрисой, но не сказал, что того ждет читка по ролям.

«Он не знал, что собирается пройти проверку. Он думал, что это очередная встреча с Кейт, - вспоминает режиссер в видео журнала GQ. – И вот я говорю: «Хорошо, мы сейчас просто пойдем в соседнюю комнату, прогоним несколько строк, а я сниму это на видео». И он сказал: «Вы имеете в виду, что я буду читать?» Я сказал: «Да». Он сказал: «О, я не читаю». Я пожал ему руку и сказал: «Спасибо, что пришел». «И он тогда говорит: «Подожди, подожди, подожди. Если я не прочитаю, то не получу роль? Вот так просто?» И я сказал: «О, да. Ну, давай же. Это гигантский фильм, который займет у меня два года жизни, а вы будете заниматься пятью другими проектами, пока я вожусь с постпродакшеном. Так что я не собираюсь облажаться, приняв неправильное решение на кастинге. Да, ты будешь читать, иначе не получишь роль».

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