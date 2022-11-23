Без Урганта и Светлакова: трейлер «Елок-9» возвестил о свежей струе в новогодней франшизе

Вечером 22 ноября в Сети появился трейлер девятых «Елок» — очередной части отечественной новогодней франшизы, которая выйдет в кино с 1 декабря.

Несмотря на то что многих зрителей уже начали раздражать однотипные «Елки», проект решили снять еще раз и, похоже, не прогадали. Девятый фильм, судя по трейлеру, будет наполнен множеством свежих элементов — от музыки до лихих сюжетных завязок.