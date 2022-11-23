Без Урганта и Светлакова: трейлер «Елок-9» возвестил о свежей струе в новогодней франшизе

Вечером 22 ноября в Сети появился трейлер девятых «Елок» — очередной части отечественной новогодней франшизы, которая выйдет в кино с 1 декабря.
Несмотря на то что многих зрителей уже начали раздражать однотипные «Елки», проект решили снять еще раз и, похоже, не прогадали. Девятый фильм, судя по трейлеру, будет наполнен множеством свежих элементов — от музыки до лихих сюжетных завязок.
Вместо уже приевшихся во франшизе героев Ивана Урганта и Сергей Светлакова за юмор будут отвечать Федор Добронравов, Евгений Кулик, Елена Валюшкина, Александр Баширов и другие.
«Будет много звезд и неожиданные камео. «Елки» будут принципиально новыми, смешными и свежими. Мы стараемся и надеемся, что у фильма будет такой успех, что он будет нравиться всем еще много лет», — говорил ранее креативный продюсер фильма Евгений Кулик.
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Пойдете на «Елки-9» в кино?