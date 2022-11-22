Задержанная из-за пандемии военная драма «Воздух» выйдет в прокат в 2023 году

В 2023 году в России выйдет отечественная военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего.

Фильм снимался на протяжении более трех лет. Пандемия серьезно помешала его производству. Сейчас проект находится на стадии озвучивания.

«Это огромная картина, в которой задействовано большое количество актеров. Мы работаем на двух киностудиях «Ленфильм» и «Мосфильм», — говорит режиссер. — В озвучивании принимают участие не только исполнители главных ролей — Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин и Аглая Тарасова, но также актеры второго плана и актеры массовых сцен. В общей сложности это несколько сотен человек». «Нам было важно, чтобы голоса звучали без современных интонаций. Очень скоро мы закончим работу над фильмом, и уже в 2023 году «Воздух» выйдет в широкий прокат».

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение девушек-летчиц. Все они еще юные, необстрелянные и пока не совсем понимающие, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем доказывают, что не хуже мужчин.

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