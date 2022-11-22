Второму «Аватару» Кэмерона необходимо заработать 2 миллиарда долларов, чтобы уйти в плюс

Напомним, что бюджет фильма «Аватар: Путь воды» оценивается в 250 миллионов долларов. Первая часть 2009 года при бюджете в 237 миллионов собрала в прокате почти 3 миллиарда и стала самым кассовым фильмом в истории.

Третье и четвертое место в этом рейтинге сейчас занимают «Титаник» того же Кэмерона и «Звездные войны: Пробуждение силы» и Дж. Дж. Абрамса. Оба преодолели отметку в 2 миллиарда долларов в прокате. То есть «Аватару-2» нужно заработать не меньше, чтобы окупить затраты на свое производство.