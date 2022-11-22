Второму «Аватару» Кэмерона необходимо заработать 2 миллиарда долларов, чтобы уйти в плюс

22 ноября в Сети появился новый завораживающий трейлер сиквела «Аватара» Джеймса Кэмерона, релиз которого состоится в западных кинотеатрах 16 декабря.
А в это время сам создатель долгожданного фильма говорит в интервью, что этот проект представляет собой «худший бизнес-кейс в истории кино». Режиссер отмечает, что второму «Аватару» придется стать «третьим или четвертым самым кассовым фильмом в истории», чтобы окупить затраты на собственное производство и принести прибыль. Но именитого постановщика такие вызовы не пугают.
«Мне нравятся трудности. Меня привлекает сложное, — сказал он журналу GQ. — Сложность — это чертов магнит для меня».
«Есть много умных, действительно одаренных, действительно талантливых режиссеров, которые просто не могут делать сложные вещи. Так что это дает мне тактическое преимущество, чтобы сделать то, чего никто никогда не видел, потому что действительно одаренные люди ни хрена не хотят этим заниматься».
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Напомним, что бюджет фильма «Аватар: Путь воды» оценивается в 250 миллионов долларов. Первая часть 2009 года при бюджете в 237 миллионов собрала в прокате почти 3 миллиарда и стала самым кассовым фильмом в истории.
Третье и четвертое место в этом рейтинге сейчас занимают «Титаник» того же Кэмерона и «Звездные войны: Пробуждение силы» и Дж. Дж. Абрамса. Оба преодолели отметку в 2 миллиарда долларов в прокате. То есть «Аватару-2» нужно заработать не меньше, чтобы окупить затраты на свое производство.