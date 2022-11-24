Драма «Нитрам» и другие премьеры недели

«Нитрам» (оригинальное название - Nitram), 2021, Австралия, драма

Режиссер: Джастин Курзель. В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Джуди Дэвис и др.

В российском прокате с 24 ноября.

Австралию обычно именуют Зеленым континентом, однако его вполне можно назвать и сонным - здесь малолюдно и спокойно, что-то значительное происходит редко. Тасмания - Австралия в миниатюре: этот солидный по размерам остров является самым малонаселенным из шести австралийских штатов, поэтому, по идее, никто и никому тут не должен докучать шумным соседством.

Однако неравнодушному к пиротехнике юноше по имени Нитрам регулярно удается выводить окружающих из себя. Впрочем, соседи понимают: парень психически не совсем здоров, сидит на антидепрессантах, да и его родители - люди приличные, вызывающие симпатию и сочувствие. Многолетнее существование в статусе местного Иванушки-дурачка помогает Нитраму выловить золотую рыбку - он случайно знакомится с богатой одинокой дамой лет пятидесяти, которая привязывается к парню и начинает осыпать его дорогими подарками.

Ну а после смерти благодетельницы в автокатастрофе все ее богатство достается Нитраму, не особо переживающему из-за того, что именно по его вине авария и случилась. Теперь у Нитрама есть деньги, но вновь нет друзей, а их, как вскоре понимает юноша, даже за сумму с тремя и более нулями не купишь.

Массовые убийства, совершенные безобидными на первый взгляд молодыми людьми, - беда общемировая, но если в США подобное происходит с незавидным постоянством, то для тихой Австралии выстрелы, прогремевшие на Тасмании в апреле 1996 года, стали трагедией национального масштаба. 28-летний Мартин Брайант убил 35 человек - за последние сто с лишним лет на Зеленом континенте не случалось бойни страшнее.

Отголоски тасманского расстрела звучат до сих пор, принимая разные формы, в том числе и форму художественного фильма, название которого расшифровывается просто - это имя убийцы (Мартин), прочитанное наоборот. Авторы честно пытаются понять, как Мартин-Нитрам превратился в хладнокровного душегуба, проблема лишь в том, что финал этой истории, даже если прочесть ее наоборот, не станет менее кровавым.

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