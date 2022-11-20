Райан Рейнольдс пообещал выпустить рождественский фильм о Дэдпуле

У поклонников Дэдпула вполне мог быть рождественский фильм о болтливом наемнике в исполнении Райана Рейнольдса.

В новом интервью 46-летний актер рассказал, что четыре года назад они вместе со сценаристами первого «Дэдпула» написали сюжет для праздничной картины. Но снять такое кино помешали пертурбации, связанные с тем, что компания Disney купила киностудию Fox, которой принадлежал герой.

«Проект затерялся в суматохе, связанной с приобретением Disney Fox, и так и не был реализован, — цитирует Рейнольдса издание The Big Issue. - Может быть, однажды мы снимем этот фильм. Это не мюзикл, а полноценный рождественский фильм о Дэдпуле. В общем, когда-нибудь».

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