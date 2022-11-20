В продолжении «Брюса Всемогущий» герой Джима Керри должен был получить силы дьявола

Все помнят остроумную комедию «Брюс Всемогущий» 2003 года с Джимом Керри, Дженнифер Энистон и Морганом Фрименом – о тележурналисте, который получил силы бога. В 2007-м вышло продолжение этой истории «Эван Всемогущий» – о персонаже второго плана, сыгранного Стивом Кареллом, который повторил путь библейского Ноя.

Однако у франшизы мог быть и триквел! В нем должен был вернуться Джим Керри, и на этот раз его персонаж получил бы силы дьявола. Назывался бы такой фильм «Брюцифер» (Brucifer).

Об этой нереализованной идее рассказали сценаристы оригинальной картины Стив Корен и Марк О' Кифи. В 2010 году авторы представили ее кинокомпании Universal Pictures, но проект так и не получил «зеленый свет». При том, что и сам Джим был не против такой адской идеи.

«Он и его менеджер хотели воплотить «Брюцифера», — цитирует одного из сценаристов портал SyFy. - Мы пошли и представили проект, но это так и не сработало, потому что было уже поздно… Это был бы еще один гигантский фильм, и я не думаю, что они хотели его делать. Просто по какой-то причине это не сработало, но многим это понравилось, включая Джима».

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