В продолжении «Брюса Всемогущий» герой Джима Керри должен был получить силы дьявола

Все помнят остроумную комедию «Брюс Всемогущий» 2003 года с Джимом Керри, Дженнифер Энистон и Морганом Фрименом – о тележурналисте, который получил силы бога. В 2007-м вышло продолжение этой истории «Эван Всемогущий» – о персонаже второго плана, сыгранного Стивом Кареллом, который повторил путь библейского Ноя.
Однако у франшизы мог быть и триквел! В нем должен был вернуться Джим Керри, и на этот раз его персонаж получил бы силы дьявола. Назывался бы такой фильм «Брюцифер» (Brucifer).
Об этой нереализованной идее рассказали сценаристы оригинальной картины Стив Корен и Марк О' Кифи. В 2010 году авторы представили ее кинокомпании Universal Pictures, но проект так и не получил «зеленый свет». При том, что и сам Джим был не против такой адской идеи.
«Он и его менеджер хотели воплотить «Брюцифера», — цитирует одного из сценаристов портал SyFy. - Мы пошли и представили проект, но это так и не сработало, потому что было уже поздно… Это был бы еще один гигантский фильм, и я не думаю, что они хотели его делать. Просто по какой-то причине это не сработало, но многим это понравилось, включая Джима».
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Авторы открыли, по какой причине герой Керри должен был отвернуться от бога и пойти за помощью к дьяволу. По задумке, умерла его жена, сыгранная Дженнифер Энистон, и Брюс пожелал бы воскресить ее. Из-за его действий девушка часть фильма была бы похожа на зомби.
И, конечно же, подобный сюжет должен был оставаться комедией. Вероятно, этот момент и смутил кинобоссов Universal. Впрочем, авторы идеи не против того, что сварганить сериал с постаревшим Джимом для какого-нибудь потокового сервиса.
А вы бы хотели посмотреть «Брюцифера»?