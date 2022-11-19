Как судьба сыграла злую шутку с бабушкой «божьим одуванчиком» из «Операции «Ы»

Актриса Мария Кравчуновская сыграла роль бабушки-сторожа в популярном фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Эпизод с артисткой был небольшой, но она сыграла настолько ярко, что зрители запомнили ее.

На момент съемок Кравчуновской было за 60 лет. После выхода фильма она проснулась знаменитой, но разделить свою радость было не с кем.

Мария была замужем всего один раз за пианистом Марком Мейчиком, но они быстро развелись. Детей актриса так и не родила.

В глубокой старости Кравчуновская бросила свою московскую квартиру и переехала в Дом ветеранов сцены. Умирала звезда фильма в одиночестве, ухаживал за ней только медицинский персонал.

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