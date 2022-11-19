Наталья Крачковская едва не погибла на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Артистка езда не рухнула вниз, ассистенты режиссеры в последний момент успели затащить ее обратно. К счастью, все закончилось благополучно.

Этот кадр в фильм не вошел, но остался в памяти Крачковской навсегда.

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