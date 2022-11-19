Наталья Крачковская едва не погибла на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Наталья Крачковская стала знаменитой после роли Ульяны Андреевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Однако съемки в популярной картине могли закончиться трагедией для артистки.
Помните сцену, как Крачковская перелазит с балкона на балкон в поисках своего мужа Бунши? Так вот по задумке внизу должны были повесить строительную люльку в качестве страховки. Когда Крачковская уже полезла, то случайно увидела, что внизу ничего нет.
Тот самый кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Артистка езда не рухнула вниз, ассистенты режиссеры в последний момент успели затащить ее обратно. К счастью, все закончилось благополучно.
Этот кадр в фильм не вошел, но остался в памяти Крачковской навсегда.
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