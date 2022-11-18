«Я хочу мучить Джеймса Бонда!»: Джессика Честейн открестилась от роли девушки агента 007

17 ноября оскароносная актриса Джессика Честейн стала гостьей передачи The Tonight Show, и ведущий Джимми Фэллон спросил у звезды, мечтает ли она сыграть девушку Бонда. И 45-летняя артистка выдала неожиданный ответ.

«Когда я начала работать в киноиндустрии около десяти лет назад, меня все спрашивали: «Хочешь ли ты быть девушкой Бонда?» Потому что для женщины в нашей профессии это было похоже на вершину успеха. А я про себя думала: «Нет, я хочу быть злодейкой», — призналась Джессика.

«Мне нравится эта идея о том, что Бонд боится меня. Я люблю это. Так что да, конечно, если кто-то хочет позвать меня на роль злодея в бондиану, я согласна».