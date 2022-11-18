Такие разные и все-таки вместе: вышел тизер мультфильма Pixar о дружбе огня и воды

«Элементаль»

Фрагмент постера мультфильма «Элементаль». Фото: Pixar

Анимационная студия представит зрителям новый фантастический город.

17 ноября анимационные студии Pixar и Disney опубликовали тизер и постер нового совместного мультфильма «Элементаль» (Elemental). Создатели «Корпорации монстров» и «Зверополиса» нарисовали город, в котором живут человекоподобные стихии. Это будет история об огненной девушке Эмбер и плывущем по течению парне Уэйде. Они такие разные по строению тела и характеру, но что-то соединит их вместе.

Это новая работа режиссера Питера Сона, снявшего мультфильм «Хороший динозавр» 2015 года, а также работавшего над анимацией проектов «В поисках Немо», «Суперсемейка» и «Рататуй».

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Премьера «Элементаля» намечена на июнь 2023 года.

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