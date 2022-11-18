Такие разные и все-таки вместе: вышел тизер мультфильма Pixar о дружбе огня и воды

17 ноября анимационные студии Pixar и Disney опубликовали тизер и постер нового совместного мультфильма «Элементаль» (Elemental). Создатели «Корпорации монстров» и «Зверополиса» нарисовали город, в котором живут человекоподобные стихии. Это будет история об огненной девушке Эмбер и плывущем по течению парне Уэйде. Они такие разные по строению тела и характеру, но что-то соединит их вместе.