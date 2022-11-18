Разогнались, будь здоров: бюджет десятого «Форсажа» вырос на 70%, по сравнению с девятой частью

Бюджет десятой части «Форсажа» вырос до умопомрачительных 340 миллионов долларов. Для сравнения, девятая часть обошлась студии Universal в 200 миллионов, а масштабные «Мстители: Финал» потребовали от Disney 356 миллионов. Вин Дизель решил вторжение инопланетян показать, что ли?

Впечатляющую цифру опубликовал кинопортал The Wrap со ссылкой на людей, знакомых с производством картины. Издание предположило, что всему виной заоблачные гонорары актеров франшизы, глобальная инфляция и необходимость соблюдать протоколы безопасности по коронавирусу.