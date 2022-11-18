Разогнались, будь здоров: бюджет десятого «Форсажа» вырос на 70%, по сравнению с девятой частью

Вин Дизель

Вин Дизель на съемках десятого «Форсажа» в Риме. Фото: Global Look Press

Новый фильм гоночной франшизы встал в один ряд с самыми дорогими кинокартинами в истории.

Бюджет десятой части «Форсажа» вырос до умопомрачительных 340 миллионов долларов. Для сравнения, девятая часть обошлась студии Universal в 200 миллионов, а масштабные «Мстители: Финал» потребовали от Disney 356 миллионов. Вин Дизель решил вторжение инопланетян показать, что ли?

Впечатляющую цифру опубликовал кинопортал The Wrap со ссылкой на людей, знакомых с производством картины. Издание предположило, что всему виной заоблачные гонорары актеров франшизы, глобальная инфляция и необходимость соблюдать протоколы безопасности по коронавирусу.

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Напомним, что в десятом «Форсаже», кроме Вина Дизеля, Мишель Родригес и сотоварищей, появятся Карди Би, Джейсон Момоа, Бри Ларсон и Рита Морено. Хочешь много звезд в кадре – готовься раскошелиться!

Премьера картины запланирована на май 2023 года.

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